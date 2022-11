‘I Beatles made in Italy’, censite 132 cover dei Fab Four

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 25 NOV – (ENZO GENTILE, I BEATLES MADE IN

ITALY, BALDINI E CASTOLDI, PP.160, 25 EURO) Il primo a cantare i Beatles in italiano fu Fausto Leali, nel

1963, con ‘Please, Please me’: è una delle non poche curiosità

di ‘I Beatles made in Italy’, il volume edito da Baldini e

Castoldi in cui Enzo Gentile e Italo Gnocchi hanno censito 132

cover italiane dei Fab Four.

Gentile presenterà il volume, che ha una prefazione firmata

da Gianni Morandi, il prossimo 27 novembre al ‘BeatlesMi – Una

giornata con i Fab Four’, un evento inserito nell’ambito della

Milano Music Week che avrà come ospite la fotografa ed ex

modella Pattie Boyd, che fu la prima moglie di George Harrison.

All’incontro parteciperanno Mario Lavezzi, che da giovane

incise una cover

di Yesterday con il gruppo I Trappers, e Rolando Giambelli,

presidente dei

Beatlesiani d’Italia Associati, che nel 1968 realizzo una cover

in italiano di ‘I’ll Be Back’ intitolata ‘Cos’Hai’. Tra gli

ultimi a fare cover dei Fab Four nel periodo di attività della

band, Gianni Morandi, con ‘Una che dice sì’, nel 1970, mentre

l’autore che più ha tradotto e adattato in italiano le canzoni

dei Beatles è stato Mogol. Ultima chicca di ‘Beatles Made in

Italy’: il brano più saccheggiato è Obladi Oblada, con 12

versioni, tra cui quelle dei Ribelli e dei Nuovi Angeli. (ANSA).



