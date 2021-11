I Berliner e Petrenko superstar, serata romana da ricordare

Condividi l'articolo









(di Luciano Fioramonti) (ANSA) – ROMA, 22 NOV – I Berliner Philharmoniker con il loro

direttore Kirill Petrenko superstar di una serata memorabile a

Santa Cecilia. Il pubblico degli appassionati che ha atteso 17

anni il ritorno nella capitale della mitica orchestra tedesca è

stato ripagato con un concerto straordinario concluso da una

lunga standing ovation. Esauriti gli oltre 2500 posti

disponibili, nella grande sala dell’ Auditorium Parco della

Musica – con molti personaggi della cultura, della politica e

dello spettacolo – i Berliner hanno dato prova della loro

fama di numeri uno al mondo con l’ esecuzione di pagine musicali

molto diverse, il capolavoro romantico della Sinfonia n. 3 ‘Scozzese’ di Felix Mendelssohn conclusa nel 1842 e dedicata

alla Regina Vittoria e il mix di energica maestosità e quiete

della Sinfonia n. 10 di Dmitri Šostakovi?, composta nel 1953,

pochi mesi dopo la morte di Stalin. Due momenti che hanno

confermato l’ eccezionale qualità del suono e il dosaggio

straordinario dei volumi dell’ orchestra che il maestro

siberiano guida dal 2019.

Il concerto straordinario proposto dall’ Accademia Nazionale

in collaborazione con l’ Ambasciata di Germania è stato l’

appuntamento conclusivo del Romaeuropa festival ma ha assunto un

significato molto particolare con la dedica alle vittime del

Covid. “E’ un momento molto speciale – ha detto l’ ambasciatore

Victor Elblig -. Questa pandemia ci ha insegnato che abbiamo

bisogno della musica come dell’ ossigeno e ci ha dimostrato allo

stesso tempo l’ importanza della solidarietà. Solidarietà che

abbiamo visto nella prima fase della pandemia quando c’ è stato

bisogno di trasportare pazienti italiani in Germania. In questo

momento in Germania abbiamo una situazione grave e sono molto

felice di aver ricevuto da regioni italiane l’ invito a portare

pazienti tedeschi in Italia”.

L’ unica data italiana della tournée europea della

prestigiosa orchestra si è così trasformata in un evento, come

avvenne nel 2004 quando si esibirono all’ Auditorium Parco della

Musica con il precedente direttore musicale Simon Rattle.

Fondati nel 1882 come gruppo indipendente da un nucleo di 54

musicisti, i Berliner Philharmoniker si organizzarono in maniera

più strutturata dopo l’incontro con l’impresario Hermann Wolf.

Il primo direttore è stato Hans von Bulow, seguito nei 27 anni

successivi da Arthur Nikisch. Nel 1922 le redini passarono a

Wilhelm Furtwangler. Dopo Leo Borchard e Sergiu Celibidache e

ancora Furtwangler, nel 1955 alla guida dell’orchestra arrivò Herbert von Karajan che per trentacinque anni ha inseguito l’

obbiettivo di dare alla formazione una sua sonorità peculiare.

Dopo la sua morte nel 1989 gli successe Claudio Abbado seguito

nel 2001 da Sir Simon Rattle. Kirill Petrenko è stato nominato

direttore principale nel 2015. A Santa Cecilia i Berliner

suonarono per la prima volta quasi 90 anni fa, nel 1932 diretti

da Furtwangler. (ANSA).



