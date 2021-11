I fumetti di Tisselli tra Bologna, l’Appennino e il West

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 10 NOV – Una mostra dedicata a Sergio

Tisselli, illustratore e fumettista bolognese scomparso nel 2020

a 63 anni, è in programma dall’11 novembre al 5 gennaio nella

sede di Emil Banca, a Bologna, ad ingresso libero. L’esposizione

– ‘Tra Bologna, l’Appennino e il West’ – raccoglie gli originali

delle tavole pubblicate sugli albi di Tex, le illustrazioni

sulle riviste e i tanti disegni prodotti per vari progetti ed

editori, provenienti da privati e collezionisti. Il percorso

restituisce l’opera di Sergio Tisselli, noto per essere il

disegnatore dei tre volumi de ‘Le avventure di Giuseppe

Pignata’, sceneggiato da Magnus, oltre che di alcuni personaggi

di Sergio Bonelli Editore come Martin Mystère e Tex. Tisselli esordisce con ‘La costellazione del cane’, basata

sulla sua tesi di laurea riguardante la peste che colpì il

capoluogo emiliano nel 1600. Negli anni successivi realizza

fumetti come ‘Le avventure di Kim’, ispirato al romanzo di

Kipling e realizzato a seguito di un viaggio in India per i

testi di Valerio Rontini, e ‘La locanda dei misteri’, testi di

Maurizio Ascari, cui fanno seguito i disegni per i racconti ‘Il

Satanone Bolognone’ e ‘L’iperbolica Pomata’, scritti da Andrea

Caroli, quindi le illustrazioni per il volume ‘Quarzo tesoro

nascosto’ con la collaborazione di Giovanni Degli Esposti

Venturi e quelle del libro dedicato a Don Zambrini, assieme al

pittore Raffaele Bartoli.

In collaborazione con Lucio Filippucci realizza le copertine

di Martin Mystère-L’integrale (Hazard Edizioni), mentre per i

testi di Giovanni Brizzi disegna i volumi a fumetti ‘Occhi di

Lupo’ e ‘Foreste di morte’. Dopo aver illustrato ‘I tarocchi dei

pellerossa’ e ‘I tarocchi vichinghi’ per Edizioni Lo Scarabeo,

dagli anni Duemila Tisselli si dedica prevalentemente

all’illustrazione ad acquerello – in particolare a tema western

per il libro ’51 storie sugli indiani d’America’ scritto da

Renato Genovese – per poi tornare al fumetto nel 2015 con la

storia di Tex ‘Sfida alla vecchia missione’, sceneggiata da

Pasquale Ruju. (ANSA).



