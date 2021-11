I Maneskin da Ellen DeGeneres, cantano Beggin’

Condividi l'articolo









(ANSA) – NEW YORK, 09 NOV – I Maneskin ospiti del salotto di Ellen DeGeneres. Dopo il debutto il mese scorso ad un talk show notturno americano, ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’, la band romana è apparsa per la prima volta anche ad un talk show diurno, ‘The Ellen DeGeneres Show’. Il gruppo era reduce da Las Vegas dove ha aperto il concerto dei Rolling Stones. “I nostri prossimi ospiti – ha detto DeGeneres presentadoli – sono un’incredibile rockband italiana la cui musica è stata trasmessa in streaming oltre tre miliardi di volte. Hanno appena aperto per i Rolling Stones. Sono fantastici. Eccoli con il loro brano numero 1 ‘Beggin’, un applauso ai Maneskin”. (ANSA).



