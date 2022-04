I Modà, seguiamo le tante direzioni dell’amore

Condividi l'articolo

S’intitola ‘Buona Fortuna – Parte Seconda’, il nuovo EP firmato dai Modà e in uscita venerdì 22 aprile. Il lavoro della band di Francesco ‘Kekko’ Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani è anche il secondo capitolo del viaggio intrapreso lo scorso autunno con la pubblicazione del primo EP ‘Buona Fortuna – Parte Prima’. Tra i sei brani inediti del nuovo lavoro della band milanese, da ‘Non ti somiglio’ fino a ‘Pensando a te’, c’è anche ‘In tutto l’universo’, pubblicato lo scorso 14 febbraio e accompagnato da un video che racconta la storia d’amore tra Silvestre e sua moglie. “La direzione di questo album segue le tante sfaccettature dell’amore – ha raccontato Silvestre – che può essere quello per un padre, quello per mia moglie o quello dei bambini. Non potrebbe esserci momento migliore di questo in cui manifestare tutto l’amore possibile. Quando siamo usciti con la parte prima del progetto abbiamo affrontato il problema del bullismo mediatico, con le difficoltà legate anche al prepararsi a dover affrontare le critiche, magari per un nuovo album in uscita. Ora invece abbiamo la serenità di essere in partenza con un nuovo tour e la consapevolezza di poter cantare canzoni d’amore”. Ed è un amore, quello raccontato dai Modà, che prende le strade più diverse. “A lasciare di più il segno – ha commentato Silvestre – è quello che racconto nella canzone che ho scritto per mio papà, ‘Non ti somiglio’. E’ la canzone d’amore per eccellenza”. Un album diviso in EP, quello della band, con un percorso in divenire. “Questo lavoro è un vero viaggio – ha commentato la voce dei Modà – che non so in quali direzioni si muoverà ancora, ma che di sicuro non è ancora finito. ‘Buona Fortuna’ doveva essere un super album unico, ma ci siamo resi conto che fa uscire un disco adesso, con la velocità a cui sta andando il mondo della musica, sarebbe stato come buttarlo nella spazzatura. Abbiamo deciso di dividerlo per dare più attenzione alle canzoni. I Modà sono uno stato d’animo e nello stesso lavoro puoi trovare tanto un pezzo con gli archi quanto un brano rock. Questa è il nostro concetto di vera libertà. E’ forse per questo che abbiamo un pubblico così trasversale”. E il pubblico sarà quello che la band tornerà ad incontrare con il tour in partenza. Da Milano fino ad Eboli, i Modà gireranno i palazzetti italiani (con l’aggiunta dell’Arena di Verona già esaurita il 9 maggio), a partire dalle due date al Mediolanum Forum, in programma il 2 e 3 maggio (prima data già sold out). (ANSA).

