I Paesi nordici verso una difesa aerea congiunta dalla Russia

Agenzia ANSA

Secondo quanto scrive Bloomberg, citando fonti anonime, il Cremlino sta cercando di arruolare fino a 400mila ‘soldati a contratto’ per rimpiazzare le perdite subite finora. Zelensky: ‘La Cina non si è proposta come mediatore, ho chiesto di parlare con Pechino’. Per il ministero della Difesa britannico, l’attacco a Bakhmut è praticamente in fase di stallo (ANSA)