I Premi Balzan 2022 Consegnati a Roma

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Oggi a Roma, all’Accademia Nazionale

dei Lincei, i Premi Balzan 2022 sono stati consegnati a: Martha

C. Nussbaum per filosofia morale, Philip V. Bohlman per

etnomusicologia, Robert Langer per biomateriali per la

nanomedicina e l’ingegneria dei tessuti, Dorthe Dahl-Jensen e

Johannes (Hans) Oerlemans per glaciazione e dinamica delle

calotte polari. I quattro premi annuali hanno un valore di

750.000 franchi svizzeri (765.000 euro) per ciascuna delle

quattro materie. Metà da destinare dai premiati a progetti di

ricerca.

La cerimonia si è svolta alla presenza dei presidenti della

Fondazione Internazionale Balzan “Premio”, Alberto Quadrio

Curzio, e “Fondo”, Gisèle Girgis-Musy. Secondo il rito

cerimoniale ogni Premiato, presentato da Luciano Maiani,

Presidente del Comitato generale Premi, ha pronunciato un

discorso di accettazione e ringraziamento. Dopo la cerimonia, i

Premiati sono stati ricevuti in Quirinale dal Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia di consegna dei Premi Balzan si svolge ad anni

alterni a Roma e a Berna, in rispetto della doppia nazionalità

italo-svizzera della Fondazione.

Il Premio Balzan 2022 per la filosofia morale è stato assegnato

a Martha C. Nussbaum “Per il suo incessante contributo a un

ampio spettro di argomenti filosofici che insieme ridefiniscono

la comprensione del nostro essere etico; per la sua concezione

trasformativa degli obiettivi della giustizia sociale, tanto a

livello locale che a livello globale; per la propensione a

colmare il divario tra mondo accademico e società”.

Philip V. Bohlman è stato premiato, per l’etnomusicologia, “Per

il suo contributo fondamentale all’ etnomusicologia e più in

generale alla ricerca musicale, e per i suoi studi su musica e

nazionalismo europeo, musica, razza e incontro coloniale,

globalizzazione, intersezioni tra musica e religione, musica

ebraica in epoca moderna ed esecuzione di musiche urbane

ebraiche improntate alla ricerca storica”. A Robert Langer è

stato attribuito il premio per biomateriali per la nanomedicina

e l’ingegneria dei tessuti “Per la ricerca all’avanguardia sui

biopolimeri e sui biomateriali e sulla loro sintesi, e per aver

sviluppato il campo della nanomedicina, compresi i progressi

relativi ai vaccini mRNA e all’ingegneria dei tessuti. Le sue

scoperte rivoluzionarie hanno aperto la strada a innovazioni nel

rilascio controllato di macromolecole con numerose applicazioni

mediche”.

Nel campo della glaciazione e dinamica delle calotte polari,

Dorthe Dahl-Jensen e Johannes (Hans) Oerlemans sono stati

premiati “Per i fondamentali e innovativi contributi, congiunti

e complementari, alla dinamica della glaciazione e delle calotte

polari e per la portata che hanno avuto sulla comprensione del

cambiamento climatico e dei suoi meccanismi. Tali contributi

hanno aperto la strada a proiezioni più attendibili del

comportamento della calotta polare e dei relativi cambiamenti

del livello del mare”.

Per ciascun premio annuale la Fondazione Balzan ha assegnato

750.000 franchi svizzeri (circa 765.000 euro). Metà della somma

deve essere destinata dagli stessi Premiati a progetti di

ricerca condotti da giovani studiosi.

La cerimonia 2022 è stata preceduta, giovedì 24 novembre

mattina, dal Forum interdisciplinare dei Premiati Balzan,

all’Accademia Nazionale dei Lincei (Palazzo Corsini),

un’occasione di confronto pubblico sulle materie premiate.

La Fondazione Internazionale Balzan, fondata nel 1956, opera

attraverso due sedi. La Fondazione Internazionale Balzan “Premio”, a Milano, è presieduta da Alberto Quadrio Curzio.

Attraverso il Comitato generale Premi, presieduto da Luciano

Maiani, sceglie le materie da premiare e seleziona le

candidature. La Fondazione Internazionale Balzan “Fondo”, a

Zurigo, presieduta da Gisèle Girgis-Musy, amministra il

patrimonio lasciato da Eugenio Balzan, per mettere a

disposizione della Fondazione Internazionale Premio Balzan “Premio” i mezzi finanziari necessari all’attuazione delle sue

finalità. (ANSA).



—

