I ragazzi fino ai 14 anni sono i lettori forti, 77%

Condividi l'articolo

I bambini e ragazzi fino a 14 anni sono la fascia d’età che legge di più in Italia: il 77% contro una media nazionale del 56%. E’ il dato di una ricerca che sarà presentata per la prima volta a ‘Più libri più liberi’, la fiera nazionale della piccola e media editoria che si svolgerà dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola dell’Eur a Roma.

L’indagine esplora anche consumi e abitudini culturali poco studiati fino ad ora come l’uso di materiali editoriali nella fascia 0-3 anni. All’incontro, ‘La lettura nella prima infanzia’, il 4 dicembre alle 15.30, a cura dell’Associazione Italiana Editori-Aie e del Centro per il libro e la lettura- Cepell, interverranno lo scrittore Pier Domenico Baccalario , il direttore del Cepell Angelo Piero Cappello, Beatrice Fini di Giunti e Commissione ragazzi di Aie, l’editore Carlo Gallucci e Giovanni Peresson dell’Ufficio Studi Aie.

Il calendario degli incontri professionali della Fiera quest’anno dedica particolare attenzione alla lettura nelle fasce giovanili con due incontri sul fumetto, uno sull’ibridazione e le intersezioni con le serie tv, un altro sul fenomeno dei booktoker. Di “Chi è il lettore di fumetti in Italia?” si parlerà domenica 5 dicembre alle 11.00 con la prima ricerca sul pubblico di questo settore, a cura dell’Osservatorio Aie sulla lettura e i consumi culturali, realizzata in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura. A ‘I mestieri del fumetto’, una carrellata di che cosa succede in una casa editrice quando si decide di pubblicare l’opera inedita di un autore di fumetti, con il dettaglio di tutti i mestieri coinvolti prima e durante la pubblicazione, sarà dedicato l’incontro del 6 dicembre alle 18.00.

Focus sulle contaminazioni in altri due incontri: “Libri, film e serie tv: un ‘amore’ in crescita?” il 5 dicembre alle 14 e lo stesso giorno alle 18.30, “Dai bookblogger ai booktoker. Come cambia il racconto dei libri sui social”, dedicato all’evoluzione del discorso sui libri sui social network, un percorso lungo oramai un decennio e che vede adesso al centro dell’attenzione TikTok.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte