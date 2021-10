I riminesi al voto: Jamil Sadegholvaad Sindaco di Rimini col 51,32% dei consensi | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









Dei 66.897 elettori, pari al 55,59% degli aventi diritto (120.330), sono 33.542 coloro che hanno votato, col 51,32% dei consensi, JAMIL SADEGHOLVAAD (candidato delle liste: Rimini Futura con Jamil, Jamil Sindaco Rimini Rinata, Rimini coraggiosa, Europa verde Rimini, Partito Democratico) alla carica di Sindaco.

Secondo per preferenze ENZO CECCARELLI (21.525 voti, pari al 32,94%) candidato per le liste Lega Salvini premier, Rinascimento Sgarbi Rimini, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Noi Rimini Paesani per Ceccarelli Sindaco, Il popolo della famiglia, Frisoni con Ceccarelli, La casa dei moderati – Ceccarelli con te; seguito da GLORIA LISI (5.835 voti, 8,93%) candidata per le liste Rimini per le imprese, A political party, Rimini per Gloria Lisi sindaco, Movimento 5 stelle, Ben-essere e transizione ecologica Rimini, Un futuro verde per Rimini; MATTEO ANGELINI (2.679, 4,10%) candidato per la lista 3V Verità Libertà; MARIO ERBETTA (1.181 voti, 1,81%) candidato per la lista Erbetta Sindaco e SERGIO VALENTINI (591 voti, 0,90%) candidato per la lista Rimini in comune diritti a sinistra.

65.353 (il 97,69%) i voti validi, 367 le schede bianche, 15 quelle contestate, 1.162 le schede nulle.

> L’affluenza

Nei due giorni di votazioni, è stata registrata un’affluenza pari al 55,59% dei 120.330 aventi diritto al voto, con un calo di votanti rispetto al 2016 quando si votò solo nella giornata di domenica con una percentuale di affluenza pari al 57,87%.

Sul sito del Comune di Rimini www.comune.rimini.it nel canale dedicato “Elezioni amministrative 2021” sono raccolte tutte le informazioni.

