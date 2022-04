I tormenti di Elisabeth Moss per le Shining Girls

Condividi l'articolo

Viene da sé pensare che i crimini commessi restino impuniti, ma anche l’omicida più impassibile può commettere un errore, in questo caso lasciando in vita Kirby Mazrachi che non si darà pace finché non troverà l’artefice della sua quasi morte. “Dopo quello che lui mi ha fatto, le cose non sono come dovrebbero. Dalle piccole cose, fino alle grandi”. Riuscirà la donna che si trova a vivere in una realtà in continuo mutamento a fermare un uomo che ha già tentate di farle del male molto tempo prima? Un viaggio attraverso lo spazio e il tempo per rintracciare un killer pericolosissimo prima che possa rintracciarla. A compierlo è la vincitrice dell’Emmy Elisabeth Moss (protagonista di The Handmaid’s Tale, di cui sono in corso le riprese della quinta stagione) in Shining Girls, una nuova serie definita “un thriller metafisico” da Apple TV+, dove debutterà il 29 aprile con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, per un totale di 8. Ideata da MRC Television, la serie è prodotta anche da Appian Way di Leonardo DiCaprio e adattata per la televisione dalla showrunner Silka Luisa, con la vincitrice dell’Emmy Award Michelle MacLaren che dirige i primi due episodi. Un thriller dai toni fantastici e il ritmo travolgente.

Basata sul romanzo bestseller di Lauren Beukes, “Shining Girls” segue le vicende di Kirby Mazrachi (Elizabeth Moss), un’archivista di un giornale di Chicago le cui ambizioni giornalistiche si sono interrotte a seguito di una traumatica aggressione subita cui è sopravvissuta per miracolo. Quando Kirby scopre che un recente omicidio rispecchia le dinamiche del suo caso, collabora con il giornalista, esperto Dan Velazquez (Wagner Moura) per scoprire l’identità del suo aggressore. Più si rende conto che questi cold case sono indissolubilmente legati tra loro, più i traumi personali e la realtà offuscata di Kirby consentono al suo aggressore di rimanere sempre un passo avanti alle indagini. Lentamente, Kirby si rende conto che l’uomo a cui sta dando la caccia non è un semplice maniaco. Molte, troppe ragazze sono state uccise a Chicago. Un uomo violento e crudele, un sadico, e a farne le spese sono giovani donne, forti, indipendenti e talentuose. Come un cacciatore il killer le insegue attraverso le epoche, scovandole da bambine e tornando a ucciderle quando sono sbocciate, al culmine del loro splendore. Come può Kirby trovare e catturare un uomo che non esiste? E si perchè come racconta il romanzo, il killer si chiama Harper e i suoi primi delitti risalgono addirittura all’epoca della Grande Depressione. È stato allora che ha trovato una Casa le cui porte permettono di viaggiare nel tempo e saltare avanti e indietro tra passato, presente e futuro.

Nel cast anche Jamie Bell, Phillipa Soo, Amy Brenneman, Christopher Denham e Deanna Reed-Foster. Michelle MacLaren dirige la serie di cui è produttrice esecutiva insieme a Rebecca Hobbs per MacLaren Entertainment. A dirigere la serie Daina Reid che è produttrice esecutiva, come l’autrice Lauren Beukes e Alan Page Arriaga. Una storia sempre attuale come purtroppo lo sono i casi di femminicidio, le aggressioni e e le violenze alle donne in ogni loro forma. È doveroso sottolineare che l’autrice sudafricana, nominata dal Guardian tra le migliori giovani scrittrici di fantascienza, sia riuscita a confezionare una storia definita dal maestro Stephen King «geniale”. In Italia il libro è edito da Il saggiatore.

