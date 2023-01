I traghetti della Delcomar erano a norma, armatori assolti

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 19 GEN – Tutto regolare: i traghetti della

Delcomar in servizio tra la Sardegna e le isole minori erano a

norma. Lo ha stabilito la giudice del Tribunale di Cagliari,

Maria Cristina Ornano, assolvendo con la formula più ampia, “il

fatto non sussiste”, gli armatori della compagnia di

navigazione, Franco Del Giudice e il figlio Enzo, quest’ultimo

presente in aula per la sentenza.

Erano accusati di concorso nel conseguimento di erogazioni

pubbliche, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche

forniture, falsi in atti pubblici e attentato alla sicurezza

della navigazione al termine dell’indagine della Guardia di

Finanza sull’appalto regionale con il quale la società si era

aggiudicata i collegamenti tra la Sardegna e le isole minori di

Carloforte e La Maddalena. Un appalto da oltre 71 milioni di

euro rinnovabile sino a 9 anni per un totale di 104 milioni di

euro.

Inizialmente il pm Giangiacomo Pilia, a seguito delle

indagini dei finanzieri e delle consulenze dei propri esperti,

si era convinto che la Delcomar avesse partecipato alla gara con

dei traghetti che non rispettavano il bando. A maggio scorso

aveva chiesto la condanna di Franco ed Enzo Del Giudice a 6 e 4

anni di reclusione, ma la giudice Ornano aveva riaperto

l’istruttoria nominando un perito super-esperto: un ingegnere

già contrammiraglio della Marina militare che ha chiarito che le

navi erano conformi alla gara.

Nel frattempo, a fine indagine, nel maggio del 2021, la

flotta della Delcomar e i beni societari dei titolari erano

stati sequestrati dalla gip Ermengarda Ferrarese su richiesta

della Procura, per un valore di 64 milioni di euro. Sequestro

che oggi è venuto meno con l’assoluzione di entrambi gli

imputati. La perizia del super-esperto nominato dal Tribunale ha

convinto anche il pm Pilia, che ha cambiato la propria

posizione, sollecitando l’assoluzione. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte