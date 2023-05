Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 27 MAG – Il ciclista è certamente un

vagamondo, per riprendere il neologismo di Brera. Se infatti il

calcio, la pallavolo, il basket, la ginnastica e il tennis si

svolgono in una scatola chiusa quale è lo stadio, il ciclismo ha

uno stadio infinito: la strada. Va da sé che sia facile

comprendere come la bicicletta possa essere una sorgente

straordinaria di letteratura. Perché la bici è avventura,

esplorazione e scoperta e il ciclista diventa un soggetto degno

del racconto. Claudio Gregori nel suo “I Vagamondi – scrittori

in bicicletta” (66thand2nd editore, PP. 256, 18 euro), presenta

30 scrittori sui pedali. La gamma degli autori è il più vario.

Ci sono quattro donne: Elizabeth Pennell, Colette, Simone De

Beauvoir, Oriana Fallaci. E ancora poeti: Guerrini, Gozzano e

Pascoli. Ma anche scienziati, come Marie Curie e Einstein, o

grandi maestri del giallo come Doyle e Leblanc, e della

filosofia, come de Beauvoir e Sartre. Poi autori di fantascienza

e umoristi, autori di teatro e campioni del teatro dell’assurdo,

fino a scrittori d’avventura, giornalisti, pedalatori

appassionati, personalità sudamericane di spicco, geni eclettici

e persino scrittori che non sapevano andare in bicicletta. Nel

libro di Gregori, spazio anche alle curiosità. Come quella della

più lunga intervista della storia della bicicletta, realizzata

da García Marquez: durò 25 ore e si protrasse 5 ore al giorno

per 5 giorni. La fece a Ramón Hoyos, che, nel 1955, aveva vinto

la terza Vuelta a Colombia consecutiva. Altro aneddoto: nella

discesa verso Tintern Abbey, famosa abbazia cistercense del

Galles, c’è anche lo scontro in bicicletta tra due futuri premi

Nobel: George Bernard Shaw e Bertrand Russell. Perché in sella a

una bicicletta, tutti possono diventare vagamondi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte