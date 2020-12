I veri supereroi del ‘900 raccontati ai bambini

FIRENZE – Venti storie di persone che hanno segnato profondamente la storia del secolo scorso raccontate ai bambini. A narrarle Riccardo Clementi nel suo ultimo libro, ‘I Supereroi (quelli veri) del ‘900’ (Porto Seguro Editore, 232 pagine, 15,90 euro), tra cui ci sono quale Giovanni Falcone, Martin Luther King, Madre Teresa di Calcutta, Nelson Mandela, Giovanni Paolo II, Albert Einstein, Anna Frank e ancora Picasso, Rita Levi Montalcini, Coco Chanel o Gino Bartali.

Clementi li ha scelti per lanciare un messaggio, ovvero che per diventare eroi non occorrono poteri speciali: tutti possiamo esserlo, basta avere il coraggio di lottare per i propri ideali.

Un’opera che racconta donne e uomini diventati simboli grazie alla loro normalità, alla coerenza di una quotidianità silenziosa e coraggiosa, alla lungimiranza di idee e voci profetiche che anche il nuovo millennio sembra, si spiega, invocare con tutto il cuore.

