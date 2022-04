I vescovi e la guerra e la logica. Contro logica. … di Sergio Pizzolante

Non è un giornale che rincorre le scie.

È utilizzato dalle parti più estreme e di parte, come paragone, esempio, lui, esponente di un mondo di sopra, di chi, insomma, dovrebbe stare sopra, sopra le parti, nel peggiore dei casi.

È in tutte le trasmissioni a fare il verso ai pacifismi fuori logica.

Non mi aspetto che militi con noi umani.

Lui sta lì in alto per ricordarcelo sempre.

Da non credente capisco il Papa dei credenti.

Ma ai suoi militanti qualcosa deve dire.

Me lo aspetto.

I vescovi non sono ancora papi.

Stanno fra noi.

E a loro non dovrebbe essere concesso di stare, non in alto, ma fuori, fuori logica.

Non dovrebbe essere concesso di cadere, sempre, dall’alto, verso il basso, di una parte.

Quella del pacifismo tanto gradito a Putin.

Quello dell’autoflagellazione occidentale.