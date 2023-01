I vetri di Murano di pregio sono arte, vietato esportarli

Condividi l'articolo

Opere in vetro di Murano di particolare pregio possono avere la protezione dello Stato, anche se create in serie. E’ il senso della decisione del Tar del Veneto che, come riportano i giornali locali, ha respinto i ricorsi di una società proprietaria di alcuni oggetti a firma Venini e Barovier degli anni ’30 che ne chiedeva la libera circolazione, in contrasto con quanto espresso dalla Soprintendenza di Venezia.

Sulla base della decisione dei giudici, le opere non possono essere portate fuori dai confini nazionali. L”espatrio’ nel caso specifico sarebbe stato finalizzato ad una mostra per la vendita di alcuni vetri iconici degli anni ’30. Tra questi la lucertola rossa e l’uccello sul ramo di Martinuzzi (Venini), l’orso a macchie di Barovier e altri pezzi ispirati ad animali. La Soprintendenza si era opposta sulla base del decreto legislativo 42 del 2004, avviando anche il procedimento di dichiarazione di interesse culturale.



