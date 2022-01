I viaggi di Mia, nuova serie di romanzi dedicati alla natura

Condividi l'articolo

CAROLA BENEDETTO E LUCIANA CILIENTO, I VIAGGI DI MIA. LE MERAVIGLIE DELLA TERRA (TRE60, PP. 228, EURO14,00- EBOOK: EURO 7,99). Arriva in libreria una nuova serie di romanzi per ragazzi che hanno a cuore il pianeta e la sua sopravvivenza: ‘I viaggi di Mia’ pubblicato da Tre60 in 4 volumi di Carola Benedetto, indologa, autrice e regista e e Luciana Ciliento, traduttrice e interprete, condirettrice del festival ‘Per sentieri e remiganti’. Ciascun volume è ambientato in un elemento della natura: terra, acqua, aria e sottosuolo.

“Le avventure di Mia vogliono ispirare i giovani lettori a una visione più consapevole del rapporto uomo-natura, con uno sguardo agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile” spiegano le autrici. “Il Coronavirus ha fatto capire al mondo che l’uomo ha danneggiato la natura a tal punto che essa si è ribellata, mettendo a serio rischio tutta l’umanità. Come ritrovare allora un rapporto armonioso con la natura? Come fanno i bambini, con occhi sempre nuovi”. Il primo volume ‘I viaggi di Mia. Le meraviglie della terra’ esce il 10 febbraio con le illustrazioni di Marco Albiero. Mia ha da poco compiuto undici anni e frequenta la scuola media. Da quando è iniziata la Dad, però, trascorre molto tempo a casa con i suoi genitori. Ha sentito dire che è colpa dei pipistrelli se gli uomini non possono più uscire, mentre gli animali si muovono liberi per strade e piazze. Tutta la natura sembra essersi improvvisamente ribellata! Finché una notte accade un fatto inaspettato: un pipistrello dagli occhi grandi e dolcissimi, Trello, invita Mia a fare un viaggio in giro per il mondo, alla scoperta di segreti straordinari. Come fa il simpatico ragno Ar Acno a tessere una ragnatela tanto grande da attraversare un fiume? Come è possibile fare a gara di sputi con una capretta in mezzo al deserto? E ancora, come fanno le piante del bosco a comunicare tra loro? In questo viaggio, dalle foreste del Madagascar al deserto del Marocco, dalle pianure dell’Australia agli esotici paesaggi della Cina, Mia, sulle grandi ali di Trello, incontrerà creature curiose, esotiche e affascinanti, destinate a restare per sempre nel suo cuore.

Nei quattro volumi Mia, divertendosi e chiacchierando con inattesi compagni di viaggio, imparerà moltissimo sull’ecosistema e sulla biodiversità e, abbandonando ogni pregiudizio, si sentirà sempre più vicina alle altre creature del Pianeta.

La Benedetto e la Ciliento sono già autrici insieme de ‘La terra non è mai sporca’ (Add Editore) e di ‘Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo’ (DeA Planeta) i cui diritti di traduzione sono stati venduti in 7 Paesi. (ANSA).



