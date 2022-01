I vincitori storici dell’Australian Open e i favoriti per l’edizione 2022

Condividi l'articolo

Gli Australian Open 2022 offriranno uno spettacolo sul campo degno dei grandi eventi, mentre le quote tennis mettono in chiaro chi sono i favoriti per la vittoria del torneo, quest’anno ci sono diversi tennisti che si candidano a volare alto, fuori dai giochi Djokovic che avrebbe tentato di vincere il decimo Open in carriera dopo la tris fra 2019 e 2021.

Prima di analizzare le quote e vedere chi sono i candidati ad arrivare in alto e quali sono i valori dei tennisti italiani, ecco una panoramica sui vincitori del torneo negli ultimi anni, proprio al fine di incanalare la visione giusta su chi potrebbe essere il nuovo campione nell’edizione appena cominciata.

I vincitori degli Australian Open degli ultimi anni

Partiamo dal 1990 con la vittoria di Lendl Ivan, per proseguire nel 1991 con il tedesco Becker Boris. Gli ATP Australian Open del 1992 e 1993 furono vinti dall’americano Courier Jim, nel 1994 fu ancora un americano, Sampras Pete, a portare a casa il trofeo e nel 1995 Andre Agassi continuava il predominio statunitense del torneo. Nel 1996 il tedesco Becker bissa il successo e anche l’anno dopo Sampras fa il suo personale bis. Il torneo del 1998 viene vinto da Korda e nel 1999 è Kafalnikov a portare a casa la coppa.

Il terzo millennio inizia con un bis di Agassi nel 2001 e nel 2001, gli Open del 2002 sono stati vinti dallo svedese Johansson e nel 2003 Agassi vince il suo quarto Open in carriera. Nel 2004 inizia il dominio Federer, nel 2005 vince il russo Safin e nel 2006 – 2007 Federer si riprende il comando, prima di lasciare il posto nel 2008 alla vittoria del serbo Djokovic. Nel 2009 vince lo spagnolo Nadal e nel 2010 è ancora Federer a portare il trofeo in Svizzera.

Dal 2011 al 2013 il serbo Djokovic fa una tris eccezionale, raggiungendo quota 4 Open vinti, nel 2014 gli Open tornano in svizzera con Wawrinka e nel 2015 – 2016 Djokovic porta a casa altri due tornei, raggiungendo quota 6. Il 2017 e il 2018 vedono come protagonista un grandissimo Federer che raggiunge 6 Open vinti in carriera, ma Djokovic non ci sta e dal 2019 fino al 2021 fa un’altra tris ottenendo il primato mondiale assoluto con 9 Australian Open vinti in carriera.

I favoriti per la vittoria degli Australian Open 2022

Le quote scommesse Australian Open 2022 sono chiare, il favorito è Medvedev a 2.5 che dopo il ritiro del campione serbo è diventato il candidato alla vittoria degli Open 2022.

Alexander Zverev è quotato a 4, mentre la vittoria di Nadal subisce una riduzione da 9 a 8, buon segno per il campione spagnolo. Per quanto riguarda gli italiani, Sinner è quotato a 23 ma incontrerà sul suo percorso Tsitsipas e Medvedev, mentre nel lato del tabellone di Matteo Berettini c’era Djokovic, i due dovevano incontrarsi nei quarti in una rivincita della finale di Wimbledon 2021 che si preannunciava spettacolare, la vittoria degli Open di Berettini era quotata a 41, senza Djokovic a 19.