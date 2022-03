Iacchetti-Belvedere in scena insieme dopo 30 anni

Condividi l'articolo

Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna. Ama stare solo, anzi, si potrebbe dire che negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Judith, che abita nel villaggio accanto, è l’opposto: allegra, casinista, “sposata con se stessa”. Cosa accade se il destino li costringe a vivere insieme? È così che Vittoria Belvedere ed Enzo Iacchetti si ritrovano in scena l’uno accanto all’altra, trent’anni anni dopo la loro prima e unica volta, protagonisti di “Bloccati dalla neve”, commedia di Peter Quilter (l’autore di “Glorious!” ed “End of the Rainbow”), ora diretta da Enrico Maria Lamanna, in tournée per l’Italia fino a fine aprile (tra le prossime tappe anche Viterbo, Torino, Saronno, Lecce e Taranto).

“Vittoria è un baluardo della mia carriera – racconta all’ANSA Iacchetti – Ci siamo conosciuti nel 1992 in Russia, sul set di Zoloto, il mio primo film. Era una coproduzione in costume sull’avanzata dei Lanzichecchi a Roma. Io interpretavo Benvenuto Cellini, l’orefice del Papa. Girammo un mese e mezzo a Mosca, lì dove ora sembrano tutti impazziti”. “Enzo è stato subito un ottimo compagno di set, ma soprattutto di avventure e merende – ride a distanza la Belvedere – Ricordo che tutti noi interpreti italiani eravamo stati sistemati in un vecchio ospizio per attori. Ma c’era il coprifuoco e finivamo a cucinare grandi carbonare tutte le sere”.

Oggi i due si sono incontrati nuovamente per la commedia che Quilter ha scritto durante il primo lockdown del 2020 e che, in fondo, non si discosta molto da quella situazione surreale.

Patrick e Judith, i due protagonisti, si ritrovano infatti nel bel mezzo di una bufera di neve. Lei bussa alla porta di lui, in cerca di pane e uova, con tanto di ghiaccioli tra i capelli.

Lui, indispettito la accontenta, ma la Polizia intima a tutti di non uscire all’aperto e di barricarsi in casa. Così si ritrovano costretti a convivere in una quarantena forzata, ventiquattro ore su ventiquattro.

“Più che tra uomo e donna, è un incontro-scontro tra due mondi e due modi di vivere la vita – prosegue la Belvedere – Judith è la ventata d’aria fresca che sveglia Patrick e lo smuove dai suoi rimpianti. È una commedia in cui si ride molto: la gente oggi ne ha bisogno più che mai e ora che non ci sono più restrizioni potrà venire spensierata a vederci”.

“Per me è stata anche una bella prova personale – riflette Iacchetti – Dopo tre anni di stop volevo capire se avevo ancora la memoria per affrontare un testo teatrale o l’Alzeheimer mi aveva stroncato – sorride – Per fortuna è andata bene”.

Ma il lockdown, quello vero, come lo hanno passato? “Per fortuna, tra una chiusura e l’altra io sono riuscita ad andare in scena con Figlie di Eva. Per il resto – sorride la Belvedere – ho scoperto l’accudimento, o quasi la schiavitù, del lievito madre. Con mio marito ci siamo ritrovati panificatori seriali”.

“Quando ci hanno chiuso la prima volta, io ero appena partito in tournée con Pino Quartullo – racconta invece Iacchetti – Ci siamo detti: ‘ma si, è un’influenza. In una settimana o due passerà’. E invece… Non l’ho vissuta bene. Grazie al cielo ho sempre i miei due-tre mesi l’anno a Striscia la notizia, altrimenti tutto quel tempo in casa solo con il cane non sarebbe passato più. Avevo iniziato persino a parlare con lui. E mi rispondeva anche – ride – Soprattutto, ho iniziato ad appuntare i miei pensieri sui post it. Quando le pareti di casa sono diventate interamente gialle, li ho messi in fila ed è nato un libro, intitolato Non è un libro. E’ tutto autopubblicato e autoprodotto. I proventi andranno per comprare un’autombulanza a uno dei primi comuni italiani colpiti dal Covid. Lo vendo nelle piazze, insieme alla Croce Rossa Italiana, che gestisce tutto”.



