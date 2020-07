Iachini, episodio finale lascia amaro in bocca

(ANSA) – ROMA, 26 LUG – ” L’episodio finale ci ha lasciato

con l’amaro in bocca perché c’è stato un tocco che l’arbitro

avrebbe dovuto ravvisare. L’ha toccata lui e doveva scodellare

il pallone. Non vado a discutere in sé e per sé il rigore. Ma

c’è stato un tocco dell’arbitro, l’ha deviata in favore del

giocatore che ha calciato e doveva scodellarla già lì”.

Intervistato da Sky Sport, l’allenatore della Fiorentina Beppe

Iachini parla dell’azione che ha portato al secondo rigore

contro la sua squadra, battuta 2-1 dalla Roma. “Per me l’azione

doveva essere fermata prima – dice ancora il tecnico della Viola

-. Ho chiesto di rivedere l’episodio con il Var, avevo visto

questo episodio da lontano. Volevo rimarcare questo, oltre il

rigore. E’ lo sviluppo dell’azione che mi crea qualche dubbio”.

(ANSA).



