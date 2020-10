Ibra, scudetto? Possibile, chi crede può fare tutto

“Lo scudetto? Secondo me c’è la possibilità, di sicuro. Uno che crede può fare tutto. Noi ci crediamo e stiamo lavorando per questo, poi alla fine vedremo come andrà”. Così Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta nel derby vinto dal Milan contro l’Inter, una settimana dopo essere guarito dal coronavirus. “Ho avuto paura? No, come sintomo ho perso solo un po’ di gusto, facevo il tampone ogni tre giorni. Ho detto: ‘Posso saltare qualche partita ma non il derby, gioco anche se i risultati non sono pronti'”, ha spiegato a Sky lo svedese, che ha festeggiato uno dei gol guardando verso la tribuna: “C’era uno che urlava del pubblico, quest’esultanza è solo per lui”.

