Ibrahimovic, il prossimo rigore lo lascio a Kessie

(ANSA) – MILANO, 08 NOV – “Faccia felice o arrabbiata? Faccia

arrabbiata, ovvio, perché un pareggio oggi non va bene. Perché

abbiamo avuto tante occasioni, io ho sbagliato un rigore, mi sa

che il prossimo lo lascio a Kessie. Meglio così”. Non è

soddisfatto Zlatan Ibrahimovic, autore del 2-2 con cui ha

salvato nel recupero il Milan dalla sconfitta con il Verona.

“Tanti errori, abbiamo preso due gol, ma si va avanti,

l’importante è non perdere. L’importante è non perdere la

fiducia – ha detto a Sky Sport -. Il rigore? Un disastro”.

Mentre era sul dischetto, il portiere del Verona, Marco

Silvestri, gli ha ricordato che l’ultimo rigore lo aveva

sbagliato. “Ha ragione – ha commentato Ibrahimovic -, l’ultimo

l’ho sbagliato. Il rinnovo di contratto? Mi sa che dopo il

rigore siamo messi male…”.

Parlando del gesto di rabbia quando giovedì sera è stato

sostituito contro il Lilla in Europa League, Ibrahimovic ha

spiegato: “Ce l’avevo con me stesso. Ci sono tante partite,

quando la fatica entra in testa non sei sempre al 100%.

Giochiamo tante partite in così poco tempo, meno male che arriva

la sosta, così mi riposo un po’. In testa – ha detto – mi

mancava la lucidità davanti alla porta, oggi non lo so, non

c’ero”.

A chi gli domandava se sarebbe disposto a restare fuori

qualche partita, il trentanovenne svedese ha replicato che è

l’allenatore a decidere: “Se posso giocare gioco, dopo

l’infortunio mi sento come un bimbo quando entro in campo”.

(ANSA).



