Ibrahimovic, voglio restare al Milan a vita

(ANSA) – ROMA, 05 DIC – “Il mio contratto? Non scade. Voglio

giocare il più possibile e finché avrò adrenalina giocherò.

Mettiamo pressione al Milan per il rinnovo e spero di rimanere

in rossonero per tutta la vita. Ho ancora degli obiettivi da

poter raggiungere e voglio vincere ancora uno scudetto”. Zlatal

Ibrahimovic, ospite di “Che tempo che fa” su Rai Tre non

nasconde il suo desiderio di restare al Milan.

Lo svedese, che ad ottobre ha compiuto 40 anni, parla anche

dell’ipotesi ritiro dal calcio: “Non so cosa ci sarà dopo il

calcio perciò ho un po’ paura di smettere. Vediamo, ma voglio

continuare a giocare”.

“L’adrenalina mi fa stare a questi livelli, e senza

adrenalina non sarei dove sono – dice – L’adrenalina è la chiave

di tutto. Prima ero più rock and roll e bello, adesso sono più

maturo. Da bambino ero molto attivo. I miei genitori provavano a

controllarmi ma non ci riuscivano”.

Ibra parla poi della prossima sfida di Champions League

contro il Liverpool: “E’ una partita importante e dobbiamo

giocarla al meglio e vedere come va”.

Hai giocato con Paolo Maldini e ora giochi con Daniel…”Si è

bello questo…ho giocato contro Paolo e oggi gioco con Daniel –

sottolinea lo svedese – Vediamo se continua l’adrenalina magari

posso giocare anche con il figlio di Daniel”.

E su Raiola dice: “Mino è tutto…un agente, un amico, un

papà, più di un famigliare. All’inizio della mia carriera mi ha

aiutato molto”.

Ibrahimovic, parla poi di razzismo: “”Non c’è differenza

quando urlano per il colore della pelle o per questa cosa

(zingaro, ndr). Bisogna fare delle cose utili per cambiare

questi atteggiamenti e non serve molto inginocchiarsi in campo”.

(ANSA).



