“Icon Series”, show negli Usa con Guardiola e Barty

(ANSA) – ROMA, 19 APR – Da Pep Guardiola a Harry Kane, da

Ashleigh Barty a Canelo Alvarez, da Michael Phelps a Oscar De La

Hoya. Dal 30 giugno al 1° luglio alcuni campioni dello sport,

capitanati da icone del golf come il sudafricano Ernie Els e

l’americano Fred Couples, si affronteranno sui green del Liberty

National Golf Club, in New Jersey. Secondo quanto rivelato da

Sportsmail, negli Usa andrà in scena l’Icons Series, torneo –

formato match play – a squadre composte ognuna da 14 giocatori.

Tra queste ecco il team del Resto del Mondo, guidato da Els, che

potrà contare sul supporto di Guardiola, Barty e Alvarez. Con

Couples, nel team Usa, ci saranno invece Phelps, De La Hoya ma

anche Michael Strahan e Ben Roethlisberger, ex giocatori di

football americano.

“Questi atleti sono abituati ad avere la pressione addosso,

quindi sono sicuro che saranno all’altezza della sfida. Le

partite saranno competitive e verranno giocate con lo giusto

spirito”, ha dichiarato Ernie Els a Sportsmail. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte