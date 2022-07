Ics: rinnovato l’accordo per supporto a Pesca e Subacquea

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 LUG – L’Istituto per il Credito Sportivo

(Ics), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia

attraverso lo Sport e la Cultura, e la Federazione Italiana

Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato(Fipsas) hanno

sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa per garantire,

attraverso prodotti finanziari e servizi erogati dall’Ics, un

ulteriore supporto allo sviluppo delle attività della

federazione e delle associazioni e società affiliate. Elementi

centrali dell’accordo, siglato dai presidenti dell’Ics e della

Fipsas, Andrea Abodi e Ugo Claudio Matteoli, sono i prodotti “Top of The Sport”, dedicato alle federazioni sportive

nazionali, e “Mutuo Light 2.0 – FSN”, per gli affiliati. Al

portafoglio delle opportunità l’Istituto ha aggiunto anche il

finanziamento di crediti fiscali, il factoring e l’advisory per

lo sviluppo di progetti infrastrutturali.

Il prodotto “Top of The Sport” consente alla federazione di

contrarre un finanziamento a 20 anni e a tasso zero, grazie

all’intervento del Fondo dedicato alla contribuzione in conto

interessi, per un importo massimo di 6 milioni di euro. La

misura è finalizzata a investimenti relativi a realizzazione,

riqualificazione, ampliamento, messa a norma, abbattimento delle

barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento

energetico dei centri federali, compreso l’acquisto delle aree

relative, purché contestuale alla realizzazione dei predetti

interventi. Il finanziamento è accessibile anche per l’acquisto

di attrezzature sportive.

Beneficiari del “Mutuo Light 2.0 – FSN” sono, invece, le

associazioni e le società affiliate alla Fipsas, che potranno

ricevere un finanziamento finalizzato all’acquisto di

attrezzature sportive e per realizzare e ristrutturare impianti

su tutto il territorio nazionale. L’importo massimo del

finanziamento è pari a 60.000 euro, con durata da 2 a 7 anni.

