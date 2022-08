“Idiota”, “Rispondiamo col sorriso”. E ora Zorzi insulta Salvini

Condividi l'articolo

In assenza di argomenti, come sempre accade, gli esponenti della sinistra italiana o i suoi simpatizzanti giocano l’unica carta che hanno a disposizione nel loro mazzo: l’insulto. Come se non bastassero i toni scomposti dei politici di sinistra, ingarbugliati in alleanze ridicole formate solo per dare contro alla coalizione di centrodestra e non per costruire qualcosa per il Paese, ad avvelenare la campagna elettorale ci si mettono anche i personaggi noti, artisti o pseudo tali che si tirano dietro il loro codazzo di sostenitori. L’ultimo a colpire è stato Tommaso Zorzi, che da tempo ha capito le dinamiche social e sa che, attaccando un esponente politico, possibilmente del centrodestra, può guadagnare consensi.

Uno dei suoi bersagli preferiti è Matteo Salvini e così, in una fiacca domenica agostana, senza contesto e senza preamboli, Tommaso Zorzi ha twittato: “ Un idiota fatto e finito “. Il destinatario del suo tweet è stato menzionato con cura dall’ex gieffino e stavolta, a differenza di altre, la replica del segretario della Lega non si è fatta attendere: “ Accipicchia, addirittura ‘idiota’!?! Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e con le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli italiani a decidere, buon voto anche a te “.

Ma piantala con la sta carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro. E facendo un giro tra i commenti noto un disagio e un’ignoranza che fa spavento. https://t.co/ugO7SqXdSH — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) August 7, 2022

Forse spiazzato dalla replica di Matteo Salvini, Tommaso Zorzi ha risposto con un secondo tweet scomposto e sconclusionato. Colto in contropiede da una risposta che, per una volta, non ha lasciato il campo libero agli insulti indirizzati gratuitamente agli esponenti del centrodestra da chi pensa di essere impunibile e sempre e comunque dalla parte della ragione, Zorzi ha scritto: “ Ma piantala con la carta del vittimismo, che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro. E facendo un giro tra i commenti noto un disagio e un’ignoranza che fa spavento “.

È il solito vecchio adagio di chi non conosce il meccanismo dell’azione-reazione, che nel momento in cui riceve una risposta a un insulto di sente colpito nel vivo. È un atteggiamento tipico di molti personaggi di sinistra, che vivono nella pretesa di dire ciò che desiderano (e sono liberi di farlo) senza però ricevere in cambio niente. Sì, perché è opinione comune che chi sta a destra debba sempre e solo subire. Ma il mondo non gira così.

