(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Giornata record ieri per l’emissione

di Green pass, in coincidenza con l’entrata in vigore

dell’obbligo per i lavoratori: sono stati 867.039. Il giorno

precedente erano stati 860.094, altro picco. L’impennata di

questi due giorni si deve alla grande quantità di certificazioni

a seguito di tamponi: ieri sono 653.827; quelli da vaccinazione

sono stati invece 208.831; da guarigione 4.381. (ANSA).



