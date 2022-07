Igea Marina. Un senegalese di 45 anni muore affogato

Condividi l'articolo

E’ morto in riva al mare, davanti alla figlia e alla compagna. L’uomo di 45 anni senegalese ha esalato l’ultimo respiro ieri pomeriggio sul litorale di Kennedy Beach a Igea Marina. E’ andato in acqua con la figlia, una bambina di circa dieci anni, in mare sfidando le onde agitate per cercare sollievo dal caldo. Poco dopo, forse per un malore, è stato trovato nella battigia senza vita.