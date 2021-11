Ignora alt e travolge un carabiniere, militare in ospedale

Condividi l'articolo









(ANSA) – RAVENNA, 17 NOV – Un carabiniere di 39 anni, è stato

travolto verso le 13 a un posto di controllo stradale a

Conselice, nel Ravennate, da un’auto che ha prima ignorato l’alt

e si è poi dileguata. Il militare, rimasto sempre cosciente e

portato con un elicottero del 118 all’ospedale ‘Bufalini’ di

Cesena, ha riportato vari traumi: è in prognosi riservata ma non

sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe riportato una frattura a

una gamba e ha un trauma cranico in via di valutazione.

Secondo quanto finora ricostruito, il carabiniere, impegnato

assieme a un collega lungo via Puntiroli all’altezza del

cimitero, a un certo punto ha alzato la paletta per fermare una

delle auto in transito la quale, per motivi ancora al vaglio, ha

però proceduto investendolo. Immediate le ricerche del pirata

della strada. Sul posto sono arrivati anche il colonnello Marco

De Donno, comandante provinciale dell’Arma, e il capitano

Massimo Costanzo, comandante della compagnia di Lugo. Per i

rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale della

Bassa Romagna. (ANSA).



