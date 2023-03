Igor il russo in Spagna aggredisce ancora gli agenti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 31 MAR – Nei giorni scorsi Norbert Feher

alias ‘Igor il russo’ ha di nuovo aggredito un agente

penitenziario in carcere in Spagna, dove si trova detenuto da

dicembre 2017 dopo un triplice assassinio in Aragona mentre era

ricercato per gli omicidi, in Italia, di Davide Fabbri e Valerio

Verri, a maggio di quell’anno. Come raccontato da Hoy Aragon,

citato dal Resto del Carlino, il killer serbo condannato

all’ergastolo giovedì scorso nel carcere di Estremera (Madrid)

si è costruito una sorta di ‘armatura’ fatta di giornali e

riviste, ha staccato un frammento di piastrella dal pavimento e

usandola come un pugnale ha ferito un agente al volto, gridando

agli altri: “Vi ucciderò uno a uno”. Due anni fa era stato

protagonista di un episodio simile in un altro istituto

penitenziario.

“Igor è estremamente aggressivo, dobbiamo stare molto

attenti. Vive in una tensione permanente, si sente sempre in

guerra contro tutti e immagina che tutti siano contro di lui. Da

anni terrorizza chi è incaricato di vigilare sulla sua

incolumità, in carcere”, dicono gli operatori citati dal sito

spagnolo. Inoltre, dopo aver mangiato costolette di maiale, Igor

avrebbe conservato alcune ossa e le avrebbe affilate: sono state

trovate in cella. (ANSA).



—

