Il 15 maggio è l’Earth Overshoot Day dell’Italia: il giorno in cui il Paese, secondo il think tank Global Footprint Network, ha esaurito le risorse che è in grado di generare in un anno, e comincia a consumare quelle dell’anno seguente.

Il think tank calcola l’Overshoot Day ogni anno e per ogni Paese sulla base delle sue biocapacità, ovvero la quantità di risorse che è in grado di generare in un anno, e dall’impronta ecologica, cioè i consumi degli esseri umani. Quest’anno il giorno in cui l’Italia dovrebbe esaurire le sue risorse coincide con quello dell’anno passato, 230 giorni prima della fine dell’anno.

