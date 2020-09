Il 2020 estate del camper, boom spinge Salone a Parma

(ANSA) – PARMA, 04 SET – Il 2020 è stata l'”estate del

camper”, grazie ai numeri che il settore ha messo a segno

durante la stagione di un anno segnato dalla pandemia del

Sars-Cov2: è il bilancio dell’Associazione produttori caravan e

camper (Apc), secondo la quale sono stati oltre un milione i

camperisti che hanno affollato l’Italia durante i mesi più

caldi. Tendenza spinta dal fatto che il camper è stato visto

come tra i mezzi più sicuri di ripartenza dopo il lockdown. Ed è

nel solco di questi auspici di ripresa che il Salone del Camper

2020 partirà tra una settimana alle Fiere di Parma dal 12 al 20

settembre.

Dopo il lockdown il comparto ha realizzato cifre

significative: se maggio 2020 aveva eguagliato le

immatricolazioni del 2019, l’Apc attesta che giugno 2020 ha

messo a segno un +50%, mentre luglio addirittura il +104%

rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In pratica in un

solo mese sono state recuperate le perdite registrate durante il

periodo di chiusura generale.

Il salone nazionale attende 200 espositori provenienti da

tutto il mondo. Fari sul Gruppo Trigano, in particolare la casa

Elnagh, che al salone festeggia i suoi 70 anni di attività con

una serie celebrativa dedicata alle gamme di motorhome Magnum e

semintegrali con basculante T-Loft: i quattro modelli inediti

saranno caratterizzati dall’appellativo “70 Anniversary

Edition”; poi Fca col classico Ducato che evolve tecnicamente

col MY2020 e ancora Made in Italy con la casa toscana Giottiline

che presenta la sua nuova gamma di Van e il nuovo compatto 330

della fortunata gamma “Siena”. Il Salone del Camper è anche

turismo e tra le sezioni c’è ‘Percorsi e Mete’ per associare

itinerari al camper. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte