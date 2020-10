Il 23 ottobre di nove anni fa ci lasciava il pilota Marco Simoncelli …

giornalista e docente, appassionato di racing e di calcio. Crede di esser ancora un discreto giocatore di terza categoria di medio/alta classifica. Gli piacciono le discussioni, il cinema, le serie TV, i fumetti, la tecnologia. Ama la politica e odia i politici, guarda verso il futuro con un occhio sul passato.Responsabile dei contenuti per Zeta.Vision, contributor per Rolling Stone, Wired.it Moto.it , Dueruote, Radio Sportiva e docente di comunicazione per Fondazione Ikaros. Ha pubblicato Roberto Baggio. Il Divin Codino (Diarkos, 2019)