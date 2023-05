Il ballerino Mattia vince Amici, “che sogno”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 MAG – Il ballerino Mattia vince la 22/a

edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi. Prima ha

battuto la collega Isobel e poi nello scontro finale la favorita

della vigilia, la cantante Angelina (Premio della critica e

premio delle Radio).

“Mi sembra un sogno, devo metabolizzarlo”, ha detto a caldo,

il giovane ballerino che ha ribaltato i pronostici. “Ringrazio

tutte le persone che lavorano qui, tutti i professionisti, il

mio coach Raimondo Todaro, i professori, i giudici e tutte le

persone che hanno permesso questo, perché è grazie a loro se ho

alzato questa coppa. Grazie a tutti per il sostegno”, e poi

rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi: “grazie a te

perché mi hai cambiato la vita: sono arrivato qui che avevo 17

anni. mi sono fatto male e mi sono dovuto fermare. Non stavo

passando un bel periodo. Sono tornato e mi avete fatto rivivere,

mi avete fatto sentire a casa: grazie”. Ballerino di latino

americano, Mattia arriva dalla provincia di Bari. E’ entrato a

far parte della scuola di Amici a settembre dopo aver lasciato

lo scorso anno il talent per via di un infortunio. A luglio 2023

parteciperà al gran galà della danza “Carla Fracci Mon Amour”.

Con la vittoria il 19enne porta a casa un premio del valore

di 150mila euro in gettoni d’oro. (ANSA).



