Il barbiere di Siviglia di Rossini al Comunale di Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 14 OTT – Il Rossini buffo del Barbiere di

Siviglia segna la ripartenza della lirica al Teatro Comunale di

Bologna dopo la pausa estiva, il 17 ottobre alle 18.

L’allestimento è quello del 2019 firmato dal regista Federico

Grazzini con protagonisti Roberto De Candia nel ruolo del

titolo, Marco Filippo Romano nei panni di Bartolo, Nicolò Donini

che si alterna con Andrea Concetti nel ruolo di Basilio, insieme

ai talenti colombiani Paola Leguizamón nelle vesti di Rosina e

César Cortés in quelle del Conte d’Almaviva. Sul podio

dell’Orchestra del Comunale è chiamato Piergiorgio Morandi metre

il Coro è preparato da Gea Garatti Ansini.

“Uno degli aspetti fondamentali della nostra lettura – spiega

Federico Grazzini – è quello metateatrale. Basti pensare a

quante volte è citata dai personaggi l’opera stessa, L’inutil

precauzione. Rappresentare il Barbiere in chiave metateatrale

significa innanzitutto mostrare al pubblico che il mondo in cui

è ambientata la storia è finto. Un altro elemento che attraversa

l’opera e che abbiamo voluto tematizzare – continua il regista –

è la follia, l’imprevedibile alternanza delle situazioni e la

varietà del gioco teatrale che porta nel finale primo “il

cervello poverello” dei personaggi e degli spettatori a “confondersi” e a “impazzar”. Abbiamo deciso di sviluppare

simbolicamente questo filo rosso per mezzo di un elemento: una

palla da demolizione. La palla comparirà nei due finali come

elemento di rottura che fa breccia nel reale: nel primo per far “rimbombare muri e volte con barbara armonia”; nel secondo per

sancire festosamente “la vittoria dell’amore come forza

irrazionale sul mondo ordinato e dispotico di Bartolo”. Si

replica il 19, 21 e 23 ottobre. (ANSA).



