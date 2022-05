Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 MAG – Il giorno dopo l’annuncio che non

rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco, in scadenza

nel 2023, il nome di Robert Lewandowski viene accostato al

Barcellona. Il Mundo Deportivo e Sport sono in edicola oggi con

la prima pagina dedicata al centravanti polacco, il cui

cartellino viene valutato intorno ai 40 milioni. (ANSA).



