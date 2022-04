Il Barcellona perde ancora, Cadice passa al Camp Nou

Condividi l'articolo

(ANSA) – BARCELLONA, 18 APR – Secondo sconfitta consecutiva

al Camp Nou per il Barcellona, che dopo il brutto Ko di giovedì

scorso contro l’Eintracht Francoforte in Europa League, cede

anche davanti al Cadice in campionato. Decide la gara un gol di

Lucas Perez, ed è una sconfitta che mette fine alle già tenui

speranze di rimonta in campionato dei blaugrana, che rimangono a

-15 dal Real Madrid, assieme a Siviglia e Atletico Madrid. E’

chiaro quindi che il 35/o titolo sia a un passo per il Real

Madrid di Carlo Ancelotti. (ANSA).



—

