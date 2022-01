Il Barcellona punta su Aubameyang dell’Arsenal

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 GEN – Il Barcellona ha ormai deciso:

Pierre-Emerick Aubameyang è il rinforzo per l’attacco del

mercato di gennaio. Il gabonese, in forza all’Arsenal, si trova

già nella capitale catalana assieme ai propri agenti, per il suo

passaggio in blaugrana si attende solo la fumata bianca. Saltata

la trattativa per Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, che resta

alla Juve fino a fine stagione, gli emissari del Barcellona

hanno preferito virare su un giocatore di provata esperienza

che, nel proprio club, non riusciva più a trovare spazio.

Al tempo stesso, il Barca deve liberarsi di Ousmane Dembelé, che

sarebbe stato offerto a Tottenham, Chelsea, Manchester United e

Newcastle. Sempre possibile l’arrivo di un fluidificante: il

nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello

dell’argentino Nicolas Tagliafico dall’Ajax, al momento manca

però l’accorco fra i due club. (ANSA).



