Il Barcellona si allena, ma Messi non è in campo

(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Era ampiamente previsto, ma fa sempre

un certo effetto – a meno che non sia infortunato – non vedere

Leo Messi partecipare a un allenamento con il Barcellona. La

squadra blaugrana sta svolgendo la prima seduta della nuova

stagione agonistica su uno dei campi della Ciutat esportiva,

agli ordini del nuovo allenatore Ronald Koeman, ma senza la ‘Pulce’ che, come si era capito fin da ieri, quando aveva

saltato i tamponi, non avrebbe lavorato con i compagni, ormai

quasi ex. Molti bambini, all’ingresso del centro sportivo, hanno

atteso l’argentino, indossando maglie con il nome di Messi, ma

senza invano. (ANSA).



