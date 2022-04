Il Bayern vince a Friburgo, nel st in campo in 12

Condividi l'articolo

(ANSA) – FRIBURGO, 02 APR – Il Bayern Monaco ha vinto 4-1 in

casa del Friburgo ed ha messo 9 punti tra sé ed il Borussia

Dortmund, secondo, sconfitto sul proprio campo dal Lipsia con lo

stesso punteggio. Ma la vittoria di bavaresi potrebbe essere

inficiata da un ‘incidente’.

La partita è stata infatti interrotta per diversi minuti intorno

all’85, quando l’arbitro si è reso conto che il Bayern aveva 12

giocatori in campo per un disguido durante i cambi. La

violazione del regolamento è durata appena una ventina di

secondi ed è stata naturalmente registrata dallo staff

arbitrale.

Il Bayern ha faticato più di quanto dice il risultato finale

a fare propri i tre punti, passando solo nella ripresa. Leon

Goretzka (58′), Serge Gnabry (73′), Kingsley Coman (82′) e

Marcel Sabitzer (90′) hanno segnato per i campioni in carica.

Nils Petersen aveva pareggiato sull’1-1 per il Friburgo al 63′.

A sei giornate dalla fine del campionato, il Bayern è in testa

con 66 punti, il Dortmund ha 57 punti. Terzo è il Leverkusen (51

punti), che oggi ha vinto 2-1 in casa contro l’Hertha Berlino.

(ANSA).



