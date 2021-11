Il Booker Prize al sudafricano Galgut per ‘The Promise’

Condividi l'articolo









(ANSA) – LONDRA, 03 NOV – Va al sudafricano Damon Galgut,

romanziere e autore teatrale 59enne, il Booker 2021, premio

letterario britannico fra i più prestigiosi per gli scrittori di

lingua inglese. Galgut – già candidato al Booker nel 2003 e nel

2010, quando fu inserito nella shortlist ma senza riuscire ad

arrivare alla vittoria – è stato premiato per il romanzo ‘The

Promise’.

Figlio della buona borghesia bianca di Pretoria, nato in una

famiglia di origini europee, ha alle spalle una lunga carriera

iniziata giovanissimo e racconta d’aver maturato l’idea di

scrivere fin da bambino, durante la convalescenza per la cura di

un cancro diagnosticatogli a soli 6 anni.

“E’ stato un lungo cammino arrivare qui”, ha commentato dopo

l’annuncio, “e ora che ci sono avverto che non dovrei esserci”.

“Questo premio sarebbe potuto andare facilmente a uno degli

altri formidabili autori di talento candidati o a qualcuno che

non era nella shortlist”, si è schermito Galgut, non senza

sottolineare comunque come questo – dal Nobel per la

letteratura al tanzaniano Abdulrazak Gurnah, al Goncourt

francese assegnato oggi stesso al senegalese Mohamed Mbougar

Sarr – “sia stato un grande anno per la narrativa africana…

per lo straordinario continente di cui faccio parte”. Un

continente che ha invitato ad “ascoltare di più, perché ha molto

altro da dare”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte