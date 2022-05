Il Borgo dei Pescatori – Il Sapore del Mare: Riccione Paese torna alle origini della marineria locale. Sabato 4 e domenica 5 giugno, Corso Fratelli Cervi si trasforma in un grande “set” del gusto e dei ricordi.

Condividi l'articolo

Riccione torna alle origini. Agli anni in cui, piccolo borgo di pescatori, portava le proprie barche in mare aperto e sognava già un futuro da città turistica internazionale.

Sabato 4 e domenica 5 giugno, Riccione Paese – lungo la scenografia naturale di Corso Fratelli Cervi – si trasforma ne Il Borgo dei Pescatori – Il Sapore del Mare, evento – a cura del Comitato Riccione Paese e Promo D – inserito a pieno titolo nel progetto de Il Borgo Antico.

L’idea accarezzata da Il Borgo Antico – nell’ultimo weekend di aprile Riccione Paese ha accolto la terza edizione di “Io, tu e le Rosole” – punta a far rivivere l’atmosfera, i riti e i ritmi nella quotidianità di una Riccione tipicamente marinara e borghigiana. Paese che nei decenni, tanti gli ospiti illustri a far da ambasciatori nel mondo, si è via via trasformato in grande città; fino ad assurgere a centro balneare e brand apprezzato in tutt’Europa.

Il Borgo dei Pescatori – Il Sapore del Mare vede allestimenti in sintonia con l’epoca rappresentata. E non mancheranno le imbarcazioni e gli strumenti di lavoro che hanno contraddistinto lo sviluppo della marineria locale e della diportistica: dalle immagini del duro lavoro svolto dai pescatori, alle gigantografie che raccontano momenti di fatica vissuta, gioia e dolore o semplice convivialità, alle testimonianze – i tradizionali mosconi – della nuova vita di spiaggia quali simboli riconoscibili ovunque.

Questo il programma della prima edizione 2022, organizzata in occasione del Centenario di Riccione.

Sabato 4 e domenica 5 giugno

Sabato dalle ore 19 e domenica dalle ore 12, apertura delle casette del pesce

Piazzetta Parri: gradella e brodetto con Daniele e Donatella de La Piada de Paes – Baccalà, grigliata mista, brodetto

Corso Fratelli Cervi: Giovanni con la frittura – Fritto e spiedini

Piazza Matteotti: Kiosquito 46, piada e sardoncini marinati; polenta al sugo di vongole

Sabato dalle ore 19 e domenica dalle ore 12, mercato contadino lungo Corso Fratelli Cervi.

Sabato 4 giugno

Corso Fratelli Cervi, dalle ore 17

Il pescatore che rammenda le reti

Corso Fratelli Cervi, dalle ore 19

Riviera guitar, trio di chitarristi originari della riviera romagnola con un ampio repertorio musicale

Corso Fratelli Cervi, dalle ore 19

Franck e Donatella, musica Anni 60/70/80

Piazza Matteotti, ore 20.30

La pesca delle vongole

La storia delle vongolare – professor Carlo Volpe, storico e ricercatore

Piazza Matteotti, ore 21

Il giovane pescatore

Proiezione di filmati e immagini a cura di Gianmaria Castelluccia

Piazza Matteotti, ore 21.30

Identità di spiaggia per Riccione, quale patrimonio immateriale dell’Umanità. Progetto per la candidatura Unesco.

Intervengono: Diego Casadei, presidente dell’associazione per la candidatura Unesco; professor Guido Candela, economista

Domenica 5 giugno



Piazza Matteotti, dalle ore 17



Luigi Del Bianco – Radio Sabbia, dj set dal vivo. Un viaggio nella musica più conosciuta e ballata degli Anni 60/70 e 70/80



Piazzetta Parri, dalle ore 19

Charlie Rock, dj set con la migliore musica Anni 60/70/80

Piazza Matteotti, dalle ore 20.30

La storia della cantieristica riccionese: il cutter, dal derivone romagnolo alla Marinella – professor Carlo Volpe, storico e ricercatore

Per altre informazioni: 0541.872754 – www.promo-d.com

Il Borgo dei Pescatori – Il Sapore del Mare edizione 2022, ha il patrocinio del Comune di Riccione; la collaborazione del progetto di salvaguardia culturale immateriale legato agli usi della spiaggia di Riccione, candidatura Unesco; Centro Velico Città di Riccione; Club Nautico Riccione; Coop. Bagnini Adriatica Riccione; Cooperativa Bagnini Riccione; Mister Fish; Noi Foto Riccione; Riccione 151 H 20 Sports ASD. Media partner: Radio Sabbia

Riccione, 28 maggio 2022