Il capitano Ultimo: “Jole Santelli ha fatto la differenza”

“Ci sono persone che fanno la differenza che hanno qualcosa in più. Lei era una di queste”. Usa queste parole Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, per ricordare ai microfoni di Rai Radio1 al Gr1 Jole Santelli, presidente della Calabria morta a 51 anni. Santelli lo aveva voluto nella propria squadra come assessore all’Ambiente.

“Con Jole Santelli ho visto l’amore alto, grande per la Calabria, per il popolo calabrese. L’ho visto portato nella politica, che è costruzione, inclusione, fratellanza. La porto nel cuore. Per me è stato un grande onore. Per me queste cose non muoiono mai”. Sul suo incarico alla Regione De Caprio spiega: “Una scelta decisa, a cui ho aderito con passione, con consapevolezza e con determinazione. E insieme credo che in questi pochi mesi abbiamo messo le basi per creare una grande Calabria: per dare un riscatto, una possibilità”.

Santelli aveva presentato a sorpresa, con una conferenza stampa a Roma, la nomina del Capitano Ultimo nella propria Giunta. “La Calabria – aveva detto la Governatrice – ha un ambiente molto fortunato e allo stesso tempo molto sfortunato, con molte luci e molte ombre. Nelle città siamo in piena crisi rifiuti e c’è un enorme problema di depurazione e delle bonifiche, basti pensare all’Eni a Crotone. Ma allo stesso tempo siamo l’unica regione con tre parchi nazionali e, quindi, con un enorme patrimonio boschivo e naturalistico”.