Il carciofo violetto di San Luca nuovo presidio Slow Food

(ANSA) – BOLOGNA, 11 MAG – Dai colli bolognesi la rinascita

del Violetto di San Luca: il carciofo è un nuovo presidio Slow

Food dell’Emilia Romagna. Un prodotto apprezzato dagli stessi

bolognesi che, grazie alle ridotte dimensioni del prodotto,

usavano conservarlo sott’olio e ne apprezzavano anche le parti

meno nobili, come le foglie o i cosiddetti carducci, i polloni

in eccesso, protagonisti di numerose ricette anti spreco. Il

progetto di recupero è partito dalla volontà di un gruppo di

giovani produttori, costituitisi prima in associazione e

divenuti poi promotori del Presidio, reso possibile soprattutto

grazie al confronto con gli agricoltori anziani del posto, che

hanno tramandato saperi e tecniche legati alla coltivazione

della particolare tipologia di carciofo.

La valorizzazione è stata supportata anche dall’assessorato

all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

Diverse le iniziative per la valorizzazione del carciofo

violetto di San Luca. Si parte con una settimana dedicata alla

valorizzazione e promozione del Presidio Slow Food sul

territorio dal 15 al 22 maggio. (ANSA).



