Il Cav ancora positivo al Covid

Silvio Berlusconi è ancora positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia, nonostante le ottime risposte alle cure del San Raffaele e alla totale assenza di sintomi, è risultato positivo al tampone che segnala la presenza del virus. Una notizia che, come riporta Repubblica, è stata accolta con serenità – anche se con naturale amarezza- da Berlusconi, che avrebbe confessato in queste ore: “Il virus non è ancora andato via, ma con pazienza e serenità ne usciremo”.

La notizia non implica, come ribadito anche dallo stesso professore Alberto Zangrillo che ha personalmente seguito l’iter di cura dell’ex presidente del Consiglio, un riaffacciarsi della malattia. La positività al tampone, infatti, non implica necessariamente una malattia in corso né la sintomatologia tipica del Covid. Moltissimi pazienti, pur guariti dalla fase acuta, restano positivi al tampone per le successive settimane. Sono molti i casi di tamponi positivi a distanza addirittura di mesi dalla completa guarigione.

Silvio Berlusconi, in ogni caso, ha riferito ai suoi collaboratori di essere ancora seguito in maniera estremamente rigorosa dai medici. La positività al tampone è chiaramente un ostacolo, ma sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista politico, il leader di Forza Italia non sembra intenzionato a cedere. Berlusconi in questi giorni sta compattando le file dopo i risultati delle elezioni regionali e del referendum, e con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, insieme ai più stretti collaboratori di Fi, sta cercando di impostare la linea del centrodestra in vista di mesi cruciali per il governo e per l’opposizione. I fondi dell’Unione europea oltre che le riforme richieste per l’erogazione dei sussidi saranno temi fondamentali per il presente e futuro dell’Italia.