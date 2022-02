Il Cav condanna le violenze. Il suo impegno per la pace

Condividi l'articolo

Nonostante la crisi in Ucraina sia precipitata a seguito dell’azione militare della Russia, che ha invaso il Paese da nord, da est e da sud, esistono ancora residue speranze di mediazione diplomatica, anche se sempre più flebili. Vladimir Putin ha attaccato il Paese e ha cinto la capitale di Kiev in una cortina di bombardamenti, arrivando a conquistare perfino Chernobyl. Tutti i leader mondiali hanno condannato con fermezza la decisione della Russia di invadere l’Ucraina e anche Silvio Berlusconi ha stigmatizzato l’atteggiamento del presidente della Confederazione russa.

Il leader di Forza Italia ha espresso ferma condanna e preoccupazione per l’uso della violenza, sottolineando questa strada non è mai una soluzione per la risoluzione di diatribe internazionali. Le parole di Silvio Berlusconi sono state riportate da alcuni dirigenti di Forza Italia che hanno avuto con lui contatti telefonici durante la giornata, una delle più nere per la pace in Europa e nel mondo. Stando a quanto riportato dai dirigenti, l’attacco russo riporta le relazioni internazionali e i rapporti tra Stati Uniti e Russia indietro di più di vent’anni. La pietra miliare utilizzata da Berlusconi per segnare un punto tra i rapporti del “prima” e del “dopo” è il vertice di Pratica di Mare.

Silvio Berlusconi, proprio in relazione alla forte crisi in Ucraina, prenderà parte alla sessione straordinaria del Parlamento europeo, che è stata convocata il prossimo martedì, collegandosi da remoto. Lo avrebbe riferito ai dirigenti di Forza Italia, ai quali ha espresso la sua disponibilità alla mediazione. Silvio Berlusconi, infatti, avrebbe messo a disposizione dell’Europa le sue relazioni internazionali per tentare un’altra strada per ricostruire un clima di pace, per salvare vite umane e arrestare la distruzione in Ucraina. Silvio Berlusconi ha sottolineato il suo impegno anche per difendere l’Europa e i cittadini europei dalle possibili conseguenze economiche del conflitto, che potrebbero non essere lievi come conseguenza delle sanzioni alla Russia.

