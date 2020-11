Il centrodestra vota compatto Sì a scostamento di bilancio

Il centrodestra vota in maniera compatta e dice sì allo scostamento: la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza con 552 sì; gli astenuti sono stati 6 mentre non si è registrato nessun voto contrario. In mattinata Forza Italia si era detta pronta a votare lo scostamento dopo che il governo ha accolto gran parte delle proposte avanzate dal centrodestra. A comunicarlo, riporta l’Agi, è stata una autorevole fonte del gruppo che ha di fatto annunciato il parere favorevole dei forzisti. Il via libera è arrivato direttamente dal leader Silvio Berlusconi nel corso di un collegamento con l’Assemblea della Camera questa mattina con i deputati azzurri per fare il punto sulla manovra. “ Sono state accolte dal governo tutte le proposte del centrodestra “, aveva riferito la fonte.

In particolare sono state accolte due proposte di Forza Italia: più risorse per 2 milioni di autonomi e professionisti e il cosiddetto semestre bianco. A questo punto la posizione dei forzisti è indipendente da quella degli alleati della coalizione. Alla fine anche Lega e Fratelli d’Italia si sono accodati all’ok. Come riporta La Repubblica, l’ex presidente del Consiglio avrebbe ribadito che si aspetta la stessa scelta da parte di tutto il centrodestra. “ Forza Italia vota a favore. Gli altri decideranno cosa fare “, ha detto con convinzione. Dagli ambienti del Carroccio e del partito di Giorgia Meloni si continuava a ripetere: “ Stiamo lavorando, siamo in attesa che il governo ci dica cosa intende fare. Siamo pronti a votare sì, come correttamente spiegato da Berlusconi sulla base di un documento informale del governo che accoglieva le nostre proposte, ma attendiamo che l’esecutivo presenti il testo definitivo “.