Il cesenate Francisconi campione mondiale di acconciatura

(ANSA) – BOLOGNA, 06 GEN – E’ un cesenate, Arnaldo

Francisconi, il primo classificato al campionato del mondo di

acconciatura promosso dall’Omc-Organizzazione mondiale Coiffeur.

L’acconciatore romagnolo – 69 anni, titolare dal 1978 di un

salone a Cesena in corso Cavour – ha vinto nella categoria

individuale Moda, bissando i successi ottenuti, la scorsa

primavera, nel campionato Europeo.

“Il torneo avrebbe dovuto tenersi a Tokyo in settembre –

spiega Francisconi in una nota della Confartigianato di

Forlì-Cesena – ma è stato sospeso per il perdurare del Covid e

si è tenuto on line. I concorrenti, provenienti da 80 nazioni,

hanno realizzato i tagli lavorando sulle ‘pupette’, i manichini

che ciascuno ha acquisito, collegati su piattaforme telematiche.

Il mio taglio di acconciatura maschile – aggiunge – è stato

effettuato in un quarto d’ora. La proclamazione è avvenuta

lunedì scorso da New York, il quartier generale dell’Omc. Per me

– conclude – è una grande soddisfazione personale perché fa il

paio con l’affermazione ottenuta il maggio scorso nel campionato

Europeo online promosso sempre da Omc, dove mi aggiudicai

medaglie d’oro e di bronzo per due acconciature”.

Nel 2018 Francisconi ha ottenuto l’onorificenza di Cavaliere

della Repubblica e accompagna la sua attività professionale a

quella didattica e formativa in seno all’Anam, l’Accademia

nazionale acconciatori misti, in cui ricopre incarichi da

diversi anni. (ANSA).



