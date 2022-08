Il cinema di Disney in sala, tutte le uscite

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 AGO – Dal sequel di Avatar alla versione

live-action La Sirenetta, passando per Black Panther e Empire of

Light, The Walt Disney Company Italia ha annunciato le date di

uscita dei film nelle sale italiane. Ecco alcuni dei titoli: si

parte il 22 settembre con la riedizione di AVATAR, in attesa del

sequel e si prosegue con OMICIDIO NEL WEST END il 29 settembre,

con Sam Rockwell e Saoirse Ronan ambientato a Londra negli anni

Cinquanta. AMSTERDAM di David O. Russel, arriverà il 3 novembre,

crime originale su tre grandi amici che si trovano al centro di

uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana.

Tra gli altri nel cast Christian Bale, Margot Robbie, Zoe

Saldaña, Rami Malek e Robert De Niro. BLACK PANTHER: WAKANDA

FOREVER, diretto da Ryan Coogler, arriverà il 9 novembre. Nel

film Marvel Studios, la Regina Ramonda (Angela Bassett) e le

altre lottano per proteggere la nazione dalle invadenti potenze

mondiali dopo la morte di Re T’Challa. THE MENU arriverà il 17

novembre: una coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) si reca

su un’isola per mangiare in un ristorante dove lo chef (Ralph

Fiennes) ha preparato un menù sontuoso. AVATAR: LA VIA

DELL’ACQUA, primo sequel di Avatar diretto da James Cameron, il

film con il maggior incasso di tutti i tempi arriverà il 14

dicembre. E’ interpretato tra gli altri da Zoe Saldaña, Sam

Worthington, Sigourney Weaver e Kate Winslet. GLI SPIRITI

DELL’ISOLA (THE BANSHEES OF INISHERIN) di Martin McDonagh sarà

presentato in anteprima a Venezia 79 il prossimo 5 settembre

2022 e arriverà nelle sale il 2 febbraio 2023. Ambientato su

un’isola dell’Irlanda, segue vecchi due amici, Padraic (Colin

Farrell) e Colm (Brendan Gleeson). TITANIC, il grande successo

del 1997, torna il 9 febbraio 2023. ANT-MAN AND THE WASP:

QUANTUMANIA il 15 febbraio. EMPIRE OF LIGHT ambientato nei primi

anni ’80 in una cittadina balneare inglese, con la regia di Sam

Mendes arriverà il 23 febbraio 2023 e vanta un cast con Olivia

Colman, Micheal Ward, Colin Firth. GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.

3 il 3 maggio 2023. Infine LA SIRENETTA, la versione live-action

del classico d’animazione diretta da Rob Marshall, arriverà il

24 maggio 2023: protagonista la cantante e attrice Halle Bailey.

(ANSA).



