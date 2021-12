Il clima è ancora infame … di Sergio Pizzolante

Ci hanno pensato in molti da Tangentopoli in poi.

Tu non ti togli la vita, te l’hanno già tolta.

Eri un uomo rispettato, di successo, con tanti amici, famigliari felici, poi, di colpo, diventi “impresentabile”. Di colpo, non ti rispondono più al telefono, di colpo, scorgi per strada quello che era un tuo amico e lo vedi cambiare marciapiede. Di colpo, sui giornali, nei telegiornali, non sei più un uomo, sei un inquisito, se ti va bene. Oppure sei un detenuto. Un ladro, un mostro. Leggi cose incredibili su di te. Non ti riconosci piu.

In attesa di giudizio, dicono.

In realtà il giudizio c’è già. Da subito.

Poi anni di agonia.

Sei colpevole. La sentenza è anticipata.

Senza processo, senza verità.

Hai moglie, hai figli, nipoti, hai amici, tutti colpevoli. Con te. Per te. Per “colpa” tua.

La vita te l’hanno già tolta.

Tu decidi il finale.