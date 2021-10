Il cloud cresce in Italia, mercato 2021 a 3,84 mld

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 14 OTT – Cresce il mercato italiano del cloud:

nel 2021 la spesa delle imprese raggiunge i 3,84 miliardi di

euro segnando un incremento del 16% rispetto al 2020. L’adozione

di questa tecnologia è un dato di fatto nelle grandi aziende:

nel 44% dei casi, infatti, le applicazioni si trovano oggi su

cloud pubblico o privato, che si appresta a superare la quota

ancora gestita on-premises, ossia, quella parte di applicazioni

installata su server propri. Tuttavia, più di un’impresa su tre

(34%) ammette di non aver ancora accompagnato questo percorso

tecnologico con azioni di cambiamento organizzativo rivolte alla

direzione It (information technology), come l’arricchimento

delle competenze del personale. E’ la fotografia che emerge

dall’Osservatorio Cloud Transformation della School of

Management del Politecnico di Milano. “A seguito del deciso

cambio di passo avvenuto nel corso del 2020 a causa

dell’emergenza sanitaria, le prime stime per quest’anno

confermano un ulteriore consolidamento, con tassi di crescita

assimilabili a quelli pre-pandemici”, spiega Alessandro Piva,

direttore dell’Osservatorio Cloud Transformation, aggiungendo

che “oggi le imprese e le pubbliche amministrazioni stanno

affrontando la vera sfida: strutturare una strategia di lungo

periodo che ponga il cloud al centro della digitalizzazione”. I

dati mostrano “un incremento degli investimenti legati ai

progetti strategici, all’interconnessione delle applicazioni,

ormai distribuite in diversi ambienti computazionali, e

all’innovazione funzionale e architetturale”. Il public & hybrid

cloud, ovvero l’insieme dei servizi forniti da provider esterni

e l’interconnessione tra cloud pubblici e privati, si conferma

la componente principale, per una spesa di 2,39 miliardi di euro

(+19%). (ANSA).



